2001 is de mijlpaal in het leven van Kate Ryan: “Ik was niet klaar voor het grote succes”

Hasselt / Tessenderlo / Mechelen -

Eind jaren negentig begon ze als Katrien op te treden in haar dorp Tessenderlo, op een podium van bakken bier, in plaatselijke cafés of op de Zwarte Markt. Ondertussen kennen ze die Katrien Verbeeck tot ver buiten de landsgrenzen als Kate Ryan, de onvervalste koningin van de dance, met op haar palmares hits als Désenchantée en Je t’adore waarmee de Looise het Songfestival kniezwengelend verdiende te winnen in 2006. Haar doorbraak forceerde ze in 2001.