800 melkbrikjes voor Ter Heide

Vorige week mochten de bewoners en het personeel van Ter Heide een schenking in ontvangt nemen van maar liefst 800 brikjes melk. Eigenlijk waren die oorspronkelijk bedoeld voor de scholen. “We deden mee aan een actie voor de scholen, maar door corona moest die actie stopgezet worden”, zegt Yannick Aerts van Fruit at Work. Maar de melkbrikjes stonden al klaar. Het bedrijf besloot niet langer af te wachten en op zoek te gaan naar een ander goed doel. “We geven we het personeel en de bewoners van Ter Heide een steuntje in de rug, want ook zij stonden letterlijk aan het front tijdens de corona-crisis”, zegt Yannick Aerts. “Ere wie ere toekomt.We schenken ze met heel veel plezier aan Ter Heide.” wiva