Nairo Quintana twee weken out na aanrijding op training

Wielrenner Nairo Quintana moet op doktersbevel twee weken rusten nadat hij donderdag werd aangereden tijdens een trainingsrit in zijn thuisland Colombia, zo berichten Colombiaanse media op gezag van een verklaring van de renner. De dertigjarige Colombiaan zou een polytrauma (meervoudige letsels) aan de rechterknie hebben opgelopen, maar dus geen breuken.

De kopman van Arkéa Samsic, die zich momenteel voorbereidt op de Ronde van Frankrijk, legde in zijn vaderland een trainingstocht af van Tunja naar Motavita. Quintana was het slachtoffer van een “verkeerd manoeuvre” van een chauffeur, zo stelde Mery Mozo, de burgemeester van Motavita. In die stad gebeurde de aanrijding. In de eerste berichten na het ongeval klonk het dat de opgelopen letsels niet al te zwaar waren.

Quintana meteen na het ongeval. Foto: AFP

Quintana komt dit weekend dus niet in actie in de virtuele Ronde van Frankrijk. De Colombiaan maakte begin dit seizoen indruk door onder meer de laatste etappe van Parijs-Nice te winnen, een van de laatste koersen voor de onderbreking omwille van de coronacrisis. Zijn voorbereiding op de Tour zou niet in het gedrang komen. (belga)