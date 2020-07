De Antwerpse spaarbank Argenta heeft enkele geldautomaten tijdelijk uitgeschakeld nadat criminelen ze hadden proberen leeg te maken door ze te hacken. Het is de eerste keer dat een financiële instelling in ons land het slachtoffer wordt van zo’n digitale plofkraak, schrijft De Tijd zaterdag.

De inbraakpogingen gebeurden in het Antwerpse, één daarvan vorig weekend. Hoe succesvol ze waren en welke buit ze hebben opgeleverd, is niet bekend. Argenta wil daar uit veiligheidsoverwegingen niet over ...