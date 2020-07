Siska Schoeters bekijkt de zomer vanaf haar vijver voor Radio 2: “We moesten hier eens voor de kikkers vluchten, midden in de nacht”

‘De madammen’ hebben even vakantie, maar Radio 2-presentatrice Siska Schoeters (38) blijft deze zomer niet op haar lauweren rusten. Elke zaterdagochtend is ze te horen met De vijver van Siska, waar ze twee gasten ontvangt aan haar intussen bekende visvijver. “’s Ochtends kreeg ik de vraag, ’s avonds had ik al een volledig programma uitgedokterd.”