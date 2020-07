De flamboyante zakenman Salar Azimi (37), bekend van het tv-programma ‘The sky is the limit’, is opgestapt als CEO van het Nederlandse investeringsfonds Lavide. De aandeelhouders pikten het niet dat Azimi 64.000 euro van het bedrijf in zijn Vlaamse voetbalclub Patro Eisden Maasmechelen had gestopt.