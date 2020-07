Hij heeft er lang op moeten wachten, maar op zijn 83ste heeft Wim Schellens zijn eerste provinciale zege behaald. Op de vlucht uit Gien had de Lommelaar de snelste duif van in totaal 7.484 oude en jaarduiven. “Je moet natuurlijk een beetje geluk hebben hier in de uithoek van de provincie, maar ik ben er wel iedere zondag bij. Ze komen verrekkes goed”, glundert hij.