Een kasteel met 38 kamers dat gekocht werd met zwart geld, een knalgele Ferrari Spider waarop beslag werd gelegd in een gerechtelijk onderzoek, een warmbloedhengst met “een crimineel verleden”. De overheid heeft vorig jaar een recordbedrag van 387 miljoen euro verdiend aan de openbare verkoop van criminele eigendommen en van gebouwen of spullen die ze niet meer nodig had.