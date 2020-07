Proeverij dichtbij: wijnen bij Jerom Winery in Borgloon

Borgloon -

Belgische wijnbouw boert goed. In nauwelijks tien jaar tijd vervijfvoudigde het aantal wijngaarden. Van 72 ha in 2006 tot 383 ha in 2018. Tegen eind dit jaar komt zelfs de kaap van 500 ha in zicht. En er komen almaar meer wijnbouwers bij. Met 140 zijn ze al, en ook dat aantal neemt toe. Deze week trekken we naar de provincie Limburg. Naar Borgloon, waar twee jaar geleden Jerom Winery werd geboren.