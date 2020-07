Mama die kinderen doodde staat onder extra toezicht in de gevangenis van Brugge

Orphée (2) en Cérès (7), de twee meisjes die afgelopen dinsdag door hun mama werden gedood in Erquelinnes, worden dinsdag gecremeerd. Mama Julie L. (37) wordt in de gevangenis van Brugge extra in de gaten gehouden. Omdat gevreesd wordt dat ze een nieuwe poging zal ondernemen om uit het leven te stappen, wordt ze elk kwartier gecontroleerd.