Daredevil lost Cubezo op terwijl hij in de vrije val van klif springt

Basejumper Filippo Guenzani lanceert zichzelf en zijn idee voor een nieuwe puzzel: de 'Cubezo' vanaf de top van een klif en lost de puzzel tijdens zijn vrije val op nog vóór hij de parachute opent. Vrienden van hem filmden de adembenemende stunt in Enguiso, Italië, in juni 2020.

De puzzel, bekend als ‘Cubezo’, is een van de projecten die elektromechanica ingenieur en basejumper Filippo heeft uitgevonden.

Filippo zei: “Het idee van de video is om de twee grootste passies van mij samen te laten werken: engineering en base-jumping. Het resultaat was verbluffend. Ik was aan het rollen van een berg terwijl ik mijn uitvinding in mijn handen had. Wat interessant was, is dat het niet echt een makkelijke oefening is, want van een klif afspringen brengt heel wat stress met zich mee en dan met mijn handen nog de Cubezo oplossen was zwaar. Het zorgde er voor dat ik na de sprong niet precies wist hoeveel flips ik had gedaan. Mijn hersenen waren overbelast maar wisten gelukkig nog wat belangrijk was - wanneer ik de parachute moest openen.”

“Het resultaat was goed. Ik had niet verwacht dat ik er zoveel reactie op zou krijgen. Voor mij was het gewoon een video om de kickstartercampagne te promoten.