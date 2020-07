Bicycle guy: Sterk als een trekpaard, soepel als een drafpaard: de trekkingfiets

Ik ga op reis en ik neem mee… mijn fiets. Of liever, mijn fiets neemt mij mee, want ik maak de reis op mijn fiets. De markt van de reis- of trekkingfietsen beleeft een lichte ‘boom’ nu corona overtuigt om onze reisplannen iets meer nabij én alternatiever te zien. Zegt een verkoper: “Reizen met een trekkingfiets dat is snel genoeg om door het bos te bewegen, traag genoeg om de bomen nog te zien.”