De Britse Safiyya Amira Shaikh (37) heeft vandaag 14 jaar cel gekregen voor het plannen van een terroristische aanslag in de St. Paul’s Cathedral. De vrouw voerde die uiteindelijk niet uit omdat ze naar eigen zeggen “te stoned was”.

Shaikh bekeerde zich in 2007 tot de islam, maar enkele jaren later ging het mis. In 2015 begon ze te radicaliseren en raakte ze geïsoleerd van haar familie. Ook met de imams kon ze niet goed overweg omdat ...