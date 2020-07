Belgisch kampioen Tim Merlier kijkt uit naar eerste koers sinds 3 maart: “Het is afwachten hoe de conditie is”

Zaterdag hervat Tim Merlier (Alpecin-Fenix) de competitie in een oefenwedstrijd in het Oost-Vlaamse Wortegem-Petegem. Organisator van deze koers is de moeder van de Belgische kampioen. Merlier mocht zelf het parcours uittekenen. Ook onder anderen Sep Vanmarcke, Jonas Rickaert en Otto Vergaerde zullen een rugnummer opspelden. Merlier start daags nadien ook in de GP Vermarc.

“Het zal raar zijn om na zo’n lange periode opnieuw te koersen. Mijn laatste wedstrijd was Le Samyn van 3 maart. Ik had dus meer dan vier maanden zonder enige vorm van competitie en kon zo een rustpauze inlassen. Ik reed immers in 2019 nog iets langer dan voorzien op de weg, mede door mijn kampioenstrui, en reed dan ook nog een pak veldritten”, stelt Tim Merlier.

“Het zal zaterdag afwachten worden hoe de conditie is. Ik denk dat dit gevoel bij iedereen heerst. Training is immers geen koers. Je kan die twee zaken niet met elkaar vergelijken en dat is zeker bij mij het geval. Mijn koersinzicht heb ik nog niet verloren, dat is ook al veel”, meldt Merlier.

Wortegem-Petegem staat zaterdag eerst op het menu. Daags nadien is er de GP Vermarc. “Daarna zijn we hopelijk vertrokken. Ik ga na Wortegem-Petegem en de GP Vermarc op stage met de ploeg om zo door te trekken naar de Ronde van Bulgarije, de Ronde van Tsjechië, Dwars door het Hageland, de TRW, de Brussels Cycling Classic en noem maar op. En dan zal ik toeleven naar het Belgisch kampioenschap. Daar wil ik mijn trui absoluut verdedigen”, besluit Merlier.