Twee zwaar verwaarloosde honden weggehaald bij eigenaar uit Bree

Bree -

Op de Kanaallaan zijn vrijdag twee honden weggehaald door de politie. De berner senner en de pinscher leefden al een tijdje in onhygiënische en onveilige tuin. De eigenaar kreeg vorige week al een verwittiging om de leefomstandigheden van de dieren aan te passen. Maar bij een hercontrole bleek dat niet te zijn gebeurd. Er was alleen vervuild drinkwater en de vacht van de dieren was onverzorgd. De dieren krijgen een tijdelijk onderkomen bij Dieren In Nood in Kinrooi. De politie stede een proces-verbaal op voor inbreuken op de dierenwelzijnswet op. De eigenaar zal nog worden verhoord. De Inspectie Dierenwelzijn werd op de hoogte gebracht.