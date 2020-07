Kevin De Bruyne speelde donderdag kampioen Liverpool op een hoopje met Manchester City. De Rode Duivel scoorde een doelpunt en deelde zijn 17de assist van het seizoen uit. Een dag later schreef een 7-jarige fan een brief naar ‘KDB’. “Je bent geweldig”, aldus Alexander.

De Bruyne is nog maar drie assists verwijderd van een evenaring van het record van Thierry Henry en is de grote favoriet om tot Speler van het Jaar verkozen te worden in Engeland. Geen wonder dus dat ...