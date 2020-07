Meeste inbraken in stadscentrum van Diest

Diest -

De meeste inbraken in Diest zijn min of meer geconcentreerd in het centrum van de stad met uitlopers langs de N-wegen. Bijna zestig procent van de inbraken gebeurt in woningen. In iets meer van de gevallen is er ook buit. Vorig jaar registreerde de politie Demerdal het laagste aantal inbraken (129) van de voorbije tien jaar. Dat blijkt uit een analyse van de diefstalstatistieken.