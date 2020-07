De Verenigde Naties heeft twee medewerkers geschorst zonder behoud van loon. Dat doen ze naar aanleiding van een video waarin twee personen ogenschijnlijk seks hebben in een officieel VN-voertuig in Israël.

De feiten werden gefilmd door een Twitteraar en de beelden gingen al snel de wereld rond. In de video is te zien hoe een vrouw in een rode jurk schrijlings op een man zit op de achterbank van de auto ...