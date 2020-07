De arrestatie van Ghislaine Maxwell, de ‘hoerenmadam’ van de notoire pedofiel Jeffrey Epstein, donderdagochtend is een opsteker voor het onderzoek naar misbruik van minderjarige meisjes door de miljonair. De vraag is nu of Maxwell - die 35 jaar cel riskeert - haar adresboekje opent, en zo een aantal machtige mannen in nauwe schoentjes brengt.