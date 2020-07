Indrukwekkende video toont hoe roofvogel met opvallend grote prooi boven strand vliegt: “Is dat een haai?”

De strandgangers op Myrtle Beach in South Carolina werden eind vorige maand opgeschrikt door deze roofvogel. Op beelden die een ooggetuige vastlegde, is te zien hoe het dier met een wel heel grote vis boven het strand vloog. Op sociale media speculeerden kijkers volop over de prooi: “Is dat een haai?”

Het was Ashley White die de video vanop het balkon van haar appartement kon maken. “Opeens trok de vogel de aandacht van mijn moeder, die mij nadien verwittigde”, aldus de dame. “Ik was ondertussen muziek aan het afspelen op mijn gsm, waardoor ik snel kon reageren om het filmpje vast te leggen.” De indrukwekkende beelden gingen intussen viraal op sociale media, waar ze al duizenden keren werden bekeken.

Aanvankelijk heerste wat onduidelijkheid over welke vis de roofvogel in zijn klauwen had. “Een haai”, werd al snel vermoed. Volgens experten gaat het echter om een makreel of een ladyfish, twee grote vissoorten. Over de vogel bestaat minder twijfel: onder meer de South Carolina Department of Natural Resources liet weten dat het een visarend betrof.