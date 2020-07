Bios op de achterbank

Mogelijk stapt u heel gauw met het hele gezin in de wagen om op een leuke plek wat te bekomen van de helse maanden. Sommige auto’s beschikken over een uitgebreid entertainmentsysteem met schermen achter in de hoofdsteunen van de voorzetels om de kinderen zoet te houden. Met een (of twee) tablet(s) kunt u echter hetzelfde bereiken en met vaak zelfs meer mediamogelijkheden.