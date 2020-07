Halle plaatst beschadigd beeld Leopold II terug in stadspark

Halle (Kempen) -

In afwachting van een breed maatschappelijk debat over wat er met het beeld van Leopold II moet gebeuren, heeft de stad Halle het terug in het stadspark geplaatst samen met een boodschap onder de titel ‘Halle zwicht niet voor vandalisme’. Het beeld werd op 14 juni door de stadsdiensten verwijderd nadat het eerst beklad werd door onbekenden en nadien van zijn sokkel was geduwd.