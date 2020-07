Schrijnend beeld van woonzorgcentra: “Bewoner was nog niet overleden, maar er lag al een lijkzak onder”

Een rapport dat de Vlaamse Ombudsdienst opstelde, schetst op een onthutsende manier het leed dat zich de voorbije maanden tijdens de coronacrisis afspeelde in de verschillende woonzorgcentra. 45 anonieme getuigen vertellen er over vaak zeer schrijnende situaties. “Twee personen mochten een half uur blijven, maar dan nog was de bewoner niet overleden. Op dat moment lag er al een lijkzak onder, zodat die snel kon toegeritst worden zonder nog verdere besmetting te riskeren”, zegt een medewerker.