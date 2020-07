Europees groen licht voor coronamedicijn remdesivir

De Europese Commissie heeft vrijdag een voorlopige marktautorisatie verleend aan remdesivir. Het is het eerste medicijn dat op Europees niveau wordt toegelaten voor de behandeling van Covid-19.

“Dit is een belangrijke stap voorwaarts in de strijd tegen het coronavirus. Minder dan een maand na de indiening van de aanvraag hebben we deze toelating verleend. Dit toont de Europese vastberadenheid om snel te schakelen wanneer nieuwe behandelingen beschikbaar worden”, verklaarde eurocommissaris voor Gezondheid Stella Kyriakides.

Voorlopige toelating

De toelating van remdesivir komt er via een versnelde procedure. Vorige week had het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) al een positief advies afgeleverd voor de behandeling van Covid-19-patiënten die ouder zijn dan twaalf jaar. Het gaat om een voorlopige toelating in het kader van een procedure die snel nieuwe medicijnen beschikbaar kan maken in medische noodsituaties.

Remdesivir wordt beschouwd als een van de meest veelbelovende geneesmiddelen voor ernstige coronasymptomen. Studies hebben aangetoond dat het de ziekenhuisopname bij Covid-19 kan verkorten.