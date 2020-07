Deceuninck - Quick-Step met Evenepoel en Lampaert in Ronde van Burgos: “Zo snel mogelijk dat koersgevoel terug in de benen”

WorldTour-formatie Deceuninck - Quick-Step heeft vrijdag een zevenkoppige selectie voor de Ronde van Burgos (Spa/2.Pro) bekendgemaakt met daarin onze landgenoten Remco Evenepoel en Yves Lampaert.

De Spaanse rittenkoers, die van 28 juli tot 1 augustus gereden wordt, is zowat de eerste noemenswaardige koers op de UCI-kalender na de herstart van het seizoen. Logischerwijs wordt het voor de twintigjarige Evenepoel dan ook het eerste wedstrijdmoment sinds de stopzetting van de competities. De 42e editie van de Vuelta a Burgos is belangrijk met het oog op de voorbereiding op de Giro, een van Evenepoels hoofddoelen dit seizoen.

Komende week start het trainingskamp van Deceuninck - Quick-Step in het Italiaanse Val di Fassa, nadien zakken Evenepoel, Lampaert, Joao Almeida, Shane Archbold, Andrea Bagioli, Sam Bennett en Michael Morkov naar Spanje af. Evenepoel startte het seizoen veelbelovend met eindwinst in de Ronde van San Juan en de Ronde van Algarve, met in totaal ook drie ritzeges. Onze landgenoot kijkt er dan ook naar uit om zich te meten in een koers.

“Vijf maanden zonder koersen is lang: het was een volledig nieuwe situatie voor ons allen en we willen dan ook zo snel mogelijk dat koersgevoel terug in de benen hebben en zien waar we staan”, aldus Evenepoel. “Het wordt belangrijk om te kijken hoe het lichaam zal reageren op dit eerste event, de hoge temperaturen en het zware parcours. De motivatie is er, daar moet je niet aan twijfelen. Ik heb goede herinneringen aan Spanje, want met de Clasica San Sebastian won ik er vorig jaar mijn eerste eendagskoers. Ik kan niet wachten om opnieuw een rugnummer te mogen opspelden en de actie op te zoeken met de ‘Wolfpack’.”