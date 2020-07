Exclusief onderzoek: Limburgers blijven (voorzichtig) positief over hun economische toekomst

Hoewel het coronavirus onze economie op haar grondvesten doet daveren, zijn Limburgse ondernemers en niet-ondernemers voorzichtig positief over hun economische toekomst en de weg uit deze crisis. Dat blijkt uit de eerste resultaten van het grote Limburgonderzoek rond ondernemerschap van de UHasselt en deze krant.

Voor het grote Limburgonderzoek sloegen de UHasselt en Het Belang van Limburg de handen in elkaar. Na een eerste bevraging eind december over de dienstverlening in gemeenten peilden economen professor ...