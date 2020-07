Een op vier te snel in Heusden-Zolder

Heusden-Zolder - Een op vier bestuurders 411 van de 1.587) is donderdag geflitst bij snelheidscontroles in Heusden-Zolder.

Drie bestuurders komen in aanmerking voor de intrekking van hun rijbewijs. Op de Westlaan werden snelheden tot 96 km/uur gemeten terwijl maar 50 km/uur is toegestaan. De andere twee zware overtredingen werden op de Beringersteenweg worden vastgesteld. Daar waren de topsnelheden 124 en 131 km/uur waar 70 km/uur is toegestaan.

Daarnaast werden nog vier boetes uitgeschreven voor het gebruik van de gsm achter het stuur, een voor het onnodig remmen, een voor het verkeerd gebruik van de lichten en een boete om door het rode verkeerslicht te rijden.