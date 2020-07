Galeria Inno komt in voorjaar 2021 met online marktplaats

Warenhuisketen Galeria Inno opent begin 2021 een nieuw onlineplatform, dat beter zal aanleunen bij de noden van de consument. Zo zullen klanten bestellingen kunnen afhalen of laten bezorgen. Dat zegt CEO Armin Devender in een interview met RetailDetail.

Het plan om het onlineaanbod opnieuw te lanceren is sinds de aankondiging in mei concreter geworden. Zo wil CEO Armin Devender zowel nationale als internationale klanten aanspreken met de vernieuwde marktplaats. Klanten zullen bestellingen kunnen afhalen en terugbrengen in de winkel. Ook kan er in de winkel besteld worden, de pakketjes worden dan rechtstreeks aan huis geleverd.

Daarnaast wordt ook de ‘save the sale’ mogelijkheid geïntroduceerd: is een product niet meer beschikbaar in de winkel dan kan een medewerker meteen een passend alternatief voorstellen.

Devender klinkt alvast enthousiast over de marktplaats. “Dit en andere projecten zullen zorgen voor een duurzame groei van de omzet in de komende jaren.”