Modejournaliste Suzy Menkes vertrekt bij ‘Vogue’

De gerenommeerde modejournaliste Suzy Menkes vertrekt na zes jaar bij ‘Vogue’, nadat ze in september nog een laatste keer verslag uitbrengt van de modeweken.

De 76-jarige Suzy Menkes schreef 26 jaar voor The International Herald Tribune, voor ze in 2014 overstapte naar Condé Nast. Menkes’ bijdrages over de modedefilés verschenen op de verschillende internationale websites van modemagazine Vogue, en ze maakte ook podcasts. Menkes zal in september nog een laatste keer verslag uitbrengen van de modeweken voor Vogue, daarna wacht een nieuw avontuur, zo deelde de Britse modejournaliste zelf mee.

Volgend stadium

‘De huidige situatie heeft ons allemaal tijd gegeven om te reflecteren. Het is tijd voor een nieuw avontuur, waar ik met veel enthousiasme naar uitkijken. Ik zal ook in het volgende stadium van mijn carrière blijven schrijven, delen, opnemen, en de industrie samenbrengen. En misschien komt er wel een boek of twee met mijn dertig jaar aan foto’s en dagboeken’, aldus Menkes.

Menkes trok voor een modeopleiding naar Esmod, in Parijs, en studeerde nadien geschiedenis en Engelse literatuur aan de universiteit van Cambridge, waarna ze aan de ging bij The Times als modejournaliste. In 1988 maakte ze de overstap naar The International Herald Tribune (later hernoemd naar The International New York Times). Ze woont afwisselend in Parijs en Londen.