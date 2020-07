Kendall Jenner maakt selfies voor nieuwe campagne Burberry

Door de coronapandemie zijn ook de modehuizen verplicht om creatief om te springen met fotoshoots en modeshows. Zo ook het Britse modehuis Burberry, dat opnieuw samenwerkt met topmodel Kendall Jenner in hun nieuwste campagne.

Jenner maakte voor de nieuwste campagne van het modehuis enkele zelfportretten van achter haar eigen computer. Op de achtergrond is haar woning te zien in Los Angeles, in de Amerikaanse staat Californië.

Vanuit haar woonkamer toont Jenner enkele kledingstukken uit de zomer Monogram-collectie van het klassieke modehuis. Omdat het topmodel door de quarantaine heel wat meer artistieke vrijheid kreeg, is ze dan ook bijzonder opgetogen met het eindresultaat. “Modeontwerper Riccardo Tisci wilde de collectie op verschillende manieren tot leven brengen”, zegt Jenner aan Vogue. “We werkten nauw samen en hij heeft mij echt aangemoedigd om de campagne op een persoonlijke manier te interpreteren. Ik vond het fantastisch dat ik mijn eigen draai aan de foto’s kon geven.”

Maar het bleef niet alleen bij enkele zelfportretten. Samen met fotograaf Nick Knight en art director Peter Saville werd ook een video toegevoegd aan het project. Jenner veranderde in een avatar en stelt vier verschillende personages voor. “Fantastisch om onderdeel te zijn van dit creatieve proces waarbij realiteit en fantasie één worden.”