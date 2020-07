Bommetje in La Liga: “Lionel Messi zet contractonderhandelingen met Barcelona stop”

De mot zit er stevig in bij FC Barcelona. De Spaanse landstitel lijkt weg, Antoine Griezmann is een schim van de topspits die hij ooit was en dan is er nog “het probleem Messi”. De Argentijnse voetbalgod ligt overhoop met de club en zou volgens de invloedrijke radiozender Cadena Ser zelfs zijn contract niet willen verlengen.