Voor het eerst zijn minder dan 200 mensen opgenomen voor covid-19. Gisteren lagen nog 183 mensen in het ziekenhuis, van wie 35 op intensieve zorg, meldt Scienscano. De algemene trends blijven dalend. De voorbije weken zijn per dag gemiddeld 4 mensen overleden.

Het aantal nieuwe besmettingen lag de voorbije week gemiddeld op 82 per dag. Dat is een daling met 13 procent tegenover de week voordien. 59 procent van die besmettingen werd gemeld in Vlaanderen, 24 ...