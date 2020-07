De organisatie van de US Open kondigde midden juni aan dat zonder nieuwe tegenslag het toernooi eind augustus zal kunnen plaatsvinden. Elise Mertens (WTA-23), de hoogst geplaatste Belgische speelster van het moment, is van plan om naar New York te reizen en stoomt zich thuis volop klaar voor een nieuw tennisseizoen. Of de US Open effectief zal plaatsvinden, is nog een groot vraagteken nu de coronacrisis hard toeslaat in Amerika.