Witte sportkousen in geel-blauwe slippers mét het logo van Lidl: fouter kan bijna niet, en toch is dat wat de supermarktketen uitbrengt. Het verkoopt sinds gisteravond — iets vroeger dan voorzien door de grote vraag — op haar webshop namelijk zijn eigen sneakers, T-shirts en sokken.

“Het is eigenlijk een festivaloutfit zonder de festivalzomer”, zegt woordvoerster Isabelle Colbrandt. En er is een markt voor, gelooft Lidl. In Duitsland slaat het aan. In Nederland vloog de fanwear