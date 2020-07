Gouverneur van Texas verplicht mondmaskers

De Gouverneur van Texas Greg Abbott heeft het dragen van een mondmasker verplicht gemaakt in de Amerikaanse staat. De richtlijn is van toepassing in de provincies waar 20 of meer Covid-19 besmettingen zijn, wat het geval is in bijna alle 254 provincies van Texas. Texas bereikte woensdag een record met meer dan 8.000 besmettingen op één dag. Een stijging van ongeveer 2.400 tegenover twee weken geleden.