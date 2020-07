Cinema terug open

Koersel

Beringen - Op 1 juli werden nog een aantal zaken versoepeld door de Nationale Veiligheidsraad.

Zo mochten gisteren de cinema's ook terug open. In The Roxy Theatre Koersel werd tijdens de afgelopen periode hard gewerkt om wat renovatiewerken uit te voeren. Zo werd de gevel geschilderd en kreeg het terras een nieuwe look. Op dit moment krijgt zaal 3 nog een nieuwe inrichting. Woen,sdag 1 juli opende de Koerselse cinema dan eindelijk terug de deuren met de film Big Trip en Spike & de Magische Steen. 's Avonds konden cinefielen hun hartje terug ophalen met Zebracinema.