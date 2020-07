Seizoenstentoonstelling in Emile Van Dorenmuseum

Genk - Op de eerste zomerdag ging het Emile Van Dorenmuseum - net achter woonzorgcentrum Toermalien - opnieuw open. De belangstelling in de media was enorm. Maar het loont ook écht de moeite om er eens binnen te lopen in hete zomerdagen, zeker omdat momenteel 'winter' het thema is.

Het Emile Van Dorenmuseum in de Henri Decleenestraat - maar je kan het ook bereiken via de welzijnscampus Portavida - speelt de laatste jaren een heel actieve rol in het Genks cultureel leven en kreeg dan ook terecht de naam van Huis van Landschap en Kunst.

Sinds enkele weken heeft het museum een 'cocon'. Het is als het ware ingepakt in een vier meter hoge spiegelconstructie van Gert Robijns. Als je rond het museum wandelt zie je voortdurend andere dingen omdat de spiegels het omringende landschap weerkaatsen en het museum één laten worden met dit landschap.

Als je dan het museum binnengaat dan stap je meteen ook binnen in een ander seizoen. De natuur heeft een half jaar voorsprong op het museum, dus je komt in de winter terecht, met tal van winterse schilderwerken van gekende Genkse kunstenaars. Als je zeker wil zijn dat je er probleemloos kan rondkuieren, dan reserveer je best op http://www.resetemilevandoren.be, corona weet je wel.

Op de verdieping vind je de tentoonstelling van werken van Hugo Duchateau, die zich linkt aan het buitenkunstwerk. Hij schildert landschapsconstructies, samenvoegingen van lijnen, kleuren en vormen die je de impressie van een landschap geven, momenteel dus met een winters karakter.

Terwijl de spiegelconstructie rond het museum de seizoenen van de natuur volgt, krijgt ook het interieur om de drie maanden een ander karakter. Op 21 september treedt daar de lente binnen in de tentoongestelde werken.

De moeite dus om dit jaar elk seizoen eens een tripje te maken naar het Van Dorenmuseum.