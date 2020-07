Zesdejaars nemen met sleep-over definitief afscheid van hun school

Millen

Riemst - Maandag 29 juni was toch wel een heel speciale dag uit het leven van de zesdeklassers van GBS De Driesprong in Millen. Die dag mochten ze samen met juf Leen en juf Ghilaine op school blijven slapen.

Deze sleep-over werd drie jaar geleden voor het eerst georganiseerd en omdat het zo een succes was, blijven de juffen dit ieder jaar herhalen als echte afsluiter van het lager onderwijs.

Om 15u30 bleven de leerlingen op school en waren er heel wat activiteiten voorzien: verstoppertje spelen in de hele school , honkbal, weerwolven, …

’s Avonds stonden frietjes op het menu en er werd een kampvuur gemaakt waarboven de jongens en meisjes marshmallows mochten roosteren. Wat was dat leuk!

Tegen middernacht waren de lichten – letterlijk en figuurlijk – uit. Na een korte nacht kregen ze nog een ontbijt met koffiekoeken en werden er nog spelletjes gespeeld.

Om 12u00 rinkelde de bel en kon de vakantie beginnen. Deze jongeren sloegen voor de allerlaatste keer de schoolpoort van de lagere school achter zich dicht, want nu zijn ze klaar voor het secundair onderwijs.

Deze sleep-over zal vast en zeker een mooie herinnering blijven aan hun lagere schooltijd in Millen!