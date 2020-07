Olivier Philippaerts, Jos Verlooy en Pieter Devos eindigen in top 10 bij CSI-jumping Saint-Tropez

Olivier Philippaerts, Jos Verlooy en Pieter Devos eindigden donderdag in het Franse Saint-Tropez in de top tien in de eerste internationale 5 sterren jumping sinds de corona-onderbreking.

In de hoofdproef van de openingsdag op 1m50 toonde Olivier Philippaerts zich met Freesby de Vy de beste Belg met een foutloze speedproef in 63.40. Zij eindigden zo op de zevende plaats. Jos Verlooy en Caracas hadden 5 honderdsten van een seconde meer nodig en claimden zo plaats negen. De zege ging naar de Franse combinatie Thierry Rozier/Star met een chrono van 59.44.

Eerder op de dag eindigde Pieter Devos met het Belgisch Warmbloed Paard (BWP) Espoir op de achtste plaats in de 5 sterren proef in twee fasen op 1m45. Zij werkten fase 2 af in 31.32 en eisten zo de eer op van beste Belgisch duo. De Duitser Christian Kukuk en Botaro kroonden zich tot winnaars met een fase 2 in 29.16.