Steven Van Gucht: “R-waarde stijgt volgende week wellicht boven 1, maar niet panikeren”

De R-waarde is gisteren opnieuw gestegen en stijgt volgende week wellicht boven de 1. Die R-waarde (het reproductiecijfer) duidt aan hoeveel andere mensen een persoon die besmet is met Covid-19 gemiddeld aansteekt. Zolang de waarde onder 1 blijft, krimpt de epidemie. Een stijging boven 1 is vooralsnog niet erg verontrustend, aldus Sciensano-viroloog Steven Van Gucht.