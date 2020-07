Barst de bubbel? Al 25 NBA-spelers positief bevonden op coronavirus

Tijdens de eerste volle testweek in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA zijn 25 spelers positief bevonden op het coronavirus. In totaal ondergingen 351 basketballers een controle. Onder de stafleden van alle clubs bleken tot dusver 10 mensen besmet.

Alle besmette NBA-mensen dienen thuis in isolatie te gaan. Pas als aan alle medische voorschriften is voldaan en een arts toestemming heeft gegeven, mogen ze de quarantaine beëindigen.

De 22 teams die vanaf eind juli de NBA gaan voortzetten in een afgesloten gedeelte van Disney World in Orlando, worden komende week in Florida verwacht voor een trainingskamp. Op het exclusieve resort zal er dagelijks worden getest op Covid-19.