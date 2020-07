Houthalen-Helchteren - In het Houthalens familiebedrijf MVT, gespecialiseerd in chemisch vernikkelen van metalen onderdelen, is vanochtend een werknemer gewond geraakt bij een lek met salpeterzuur.

De straat op het industrieterrein Centrum-Zuid is afgesloten door brandweer en politie. Het lek kon om kwart voor tien gedicht worden. Hoeveel salpeterzuur er intussen gelekt is en welke de precieze gevolgen zijn, is nog niet duidelijk.