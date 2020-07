Al voor de derde keer dit scoutsjaar hebben vandalen zich uitgeleefd in de lokalen van Scouting Engsbergen in Tessenderlo. Woensdagochtend werd voor een paar duizend euro schade aangericht. De politie is een onderzoek gestart.

De schade aan de lokale is enorm. De poort aan de lokalen in Heiveld in Tessenderlo werd beschadigd. Buiten werd materiaal vernield. Wat breekbaar was, zoals een tuinbank, werd op de grond stukgegooid ...