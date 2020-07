Lommelaar J.Roen (35) giet zijn leven in hiphop album: “De dood van mijn broer moest ik zo kwijt”

Lommel -

Al 15 jaar is Jeroen Hermans (35) uit Lommel bezig met het maken van muziek, maar nu is er een eerste album ‘WEG’ dat deze maand uitkomt. Onder het pseudoniem J.Roen brengt hij Nederlandstalige hiphop en puurt nummers uit zijn eigen leven. “Drie jaar geleden verloor ik mijn broer door een arbeidsongeval. Dat we het nooit meer hebben kunnen bijleggen, verwerkte ik in een nummer.”