Meeste Limburgers zijn voorstander van mondmasker, maar ze dragen het zelf niet

Hasselt - Het is opvallend. Om ons heen in het straatbeeld zijn de mondmaskers bijna verdwenen. Almaar minder mensen dragen het spontaan. Maar als we hen daarmee confronteren, zeggen de meesten dat ze er wel voorstander van zijn om het mondmasker te verplichten.

Dat stemt overeen met de resultaten van een grote enquête van de Universiteit Antwerpen, waar ook de UHasselt aan meewerkte. 77 procent van de ondervraagden heeft er geen moeite mee dat mondmaskers in winkels verplicht worden. Wij deden een kleine steekproef in de Shopping 1 in Genk.