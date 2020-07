“Kinderen ‘spookgezin’ Ruinerwold zaten niet tegen hun wil vast in boerderij”

De kinderen van Gerrit Jan van D. zijn nooit tegen hun wil vastgehouden op zijn boerderij in het Nederlandse Ruinerwold. Dat blijkt volgens advocaat Yehudi Moszkowicz uit de verklaringen die zij onlangs bij de onderzoeksrechter hebben afgelegd, in het uitgebreide onderzoek dat justitie sinds oktober vorig jaar doet.

De kinderen hebben niet opgesloten gezeten en konden gaan en staan waar zij wilden, aldus de raadsman.

Moszkowicz betoogde dit donderdag voor de rechtbank in Assen, in een tussentijdse zitting in de zaak ...