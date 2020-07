Mama die kindjes doodde voor een eerste keer ondervraagd: “Ik mis mijn kleine meisje”

Julie L., de leerkracht die dinsdag in Hantes-Wihéries (Erquelinnes) twee van haar kinderen heeft gedood en een derde zwaar heeft verwond, is voor het eerst ondervraagd. De vrouw die na de feiten uit het leven probeerde te stappen, is aan de beterhand. Als motief voor haar daden geeft ze het gemis op van “haar kleine meisje”, haar ongeboren kind dat ze verloor.