Enorme wachtrijen op luchthaven van Mallorca en maar twee ambtenaren om ze te controleren

Op Brussels Airport is het nog rustig met 14.000 passagiers per dag, terwijl dat er op dezelfde dag een jaar geleden zo’n 100.000 waren. Maar op het Spaanse eiland Mallorca is de vakantie goed en wel begonnen. Er staan lange rijen op de luchthaven omdat aankomende toeristen een gezondheidsverklaring moeten indienen.