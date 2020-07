De bosbranden in Siberië en het uiterste oosten van Rusland blijven zich verder uitbreiden. Dat is een gevolg van de ongewoon hoge temperaturen. In Yakoetsk werden donderdag recordwaarden van meer dan 38 graden vastgesteld.

Beterschap is er niet in zicht. Volgens meteorologen moet er voor de maand juli niet op regen of mildere temperaturen worden gehoopt. Blikseminslagen veroorzaken bovendien nieuwe brandhaarden in verre ...