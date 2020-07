Met een Jachtluipaard op de sofa: lees de nieuwe zomerreeks nu al in onze app

Hasselt - Een tijger in de tuin? Een aap in huis? Wat nu ondenkbaar is, was niet eens zo lang geleden perfect mogelijk. Exclusief via onze nieuwsapp kunt u vanaf vrijdag al onze nieuwste zomerreeks lezen.

Trok u ook grote ogen bij het bekijken van de Netflixdocumentaire ‘Tiger King’? De reeks is niet alleen opzienbarend vanwege de flamboyante levenswandel van de Amerikaanse dierentuineigenaar Joe Exotic, ook zijn familiaire omgang met zijn roofdieren is op zijn minst ongewoon te noemen. In de serie knuffelt Joe Exotic met zijn tijgers alsof het onschuldige katjes zijn. Als een van zijn medewerkers een arm kwijtspeelt in een tijgerkooi, wordt dat afgedaan als een risico van het vak.

Oké, dat is Amerika. Maar niet eens zo lang geleden was er ook in ons land nauwelijks een beperking op het houden van wilde dieren. Een aapje als huisdier, vaak een geschenkje van nonkel missionaris, was niet eens zo uitzonderlijk. En zelfs wie een leeuw in zijn tuin wilde houden, mocht dat.

Bloeddorstig

In onze nieuw zomerreeks ‘Exotische dieren in Limburg’ brengen we verhalen over buitengewone dierenliefde. We zochten de Nederlandse zakenman op die eind jaren tachtig met een jachtluipaard neerstreek in een villawijk in Dilsen-Stokkem. Ondanks protest van buurtbewoners mocht de cheeta gewoon blijven. Stel u daarbij overigens vooral geen bloeddorstig roofdier voor. Eerder een grote poes die luiert op de bank of een wandelingetje maakt aan de leiband.

Wat de verhalen bindt, is dat ze stuk voor stuk balanceren op het slappe koord van een snel veranderende tijdgeest. Tot 1974 oogstte Erie Klant lof en succes met zijn dierentemmersschool in het Nederlands-Limburgse Valkenburg. Zijn vrouw had de vreemde gewoonte om op de rug van een ijsbeer door hun dierentuin te rijden. We zien het vandaag nog niet gebeuren.

Buitenbeentjes

Maar tegelijk zijn het ook getuigenissen van oprechte dierenliefde. Van de buitenbeentjes die in de 21ste eeuw nog voortgingen of voortgaan met een hobby die onder druk staat. Als uit een Jommekesstrip geplukt is het verhaal van de klopjacht op drie ontsnapte aapjes in Bocholt in 2008. Er is de verbetenheid van een stuntrijder uit Pelt die in 2005 wilde bewijzen dat een nukkige zebra wel degelijk te temmen is. En tot slot de hobbykweker die met veel passie zijn tuin heeft omgebouwd tot een paleis voor honderden exotische vogels.

Benieuwd? Al de verhalen zijn vanaf vrijdag exclusief te lezen via onze nieuwsapp. Meer informatie over het installeren van die app vindt u op hbvl.be/app.